На реке Сырдария в Туркестанской области утонули 11 человек

Фото: pixabay

В Туркестанской области в Отырарском районе на реке Сырдария, вблизи дорожного моста, предварительно при купании в неустановленном для купания месте утонули 11 человек, сообщает Zakon.kz.

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