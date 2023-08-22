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11 человек утонули в Сырдарье: найдено восьмое тело

рука Фото: freepik
Тело восьмого человека из одиннадцати утонивших обнаружили в реке Сырдария в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Поиски троих все еще продолжаются. Из найденных утонувших - трое несовершеннолетних, пишет Otyrar.kz.

В Туркестанской области в Отырарском районе на реке Сырдария, вблизи дорожного моста, предварительно при купании в неустановленном для купания месте утонули 11 человек.

Для поиска людей на месте задействовали 144 человек, 16 единиц техники, 6 плавательных средств и дрон.

Уточняется, что в областном ДЧС создан оперативный штаб, работает телефон горячей линии 8-7253-357881.

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