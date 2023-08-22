Появились фото с места трагедии в Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

На сегодняшнее время из 11 утонувших силами ДЧС найдены и извлечены из воды тела девяти человек, из них трое женщин и шесть несовершеннолетних детей, ведутся поиски двух несовершеннолетних детей, сообщает Zakon.kz.

Как известно, на отдыхе находились четыре семьи из 20 человек. В ДЧС создан оперативный штаб, работает горячая линия (8725 33 5-78-81). Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области "Руководство ДЧС Туркестанской области находится на месте происшествия. Всего задействованы силы и средства в количестве 150 человек, 18 единиц техники, два дрона и шесть плавательных средств, из них 13 спасателей, три плавсредства и три техники ДЧС ОСО, шесть спасателей, одно плавсредство и одна техника ОСО ДЧС Шымкента, 50 человек, два дрона, пять техники ДЧС Туркестанской области, четыре человека, одно плавсредство МИО, 71 человек, одно плавсредство и семь техники ДП, шесть человек и две единицы техники службы "103"", – рассказали в пресс-службе ДЧС Туркестанской области. Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области Материал по теме Глава МЧС прокомментировал гибель 11 человек на реке Сырдарья Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В Туркестанской области в Отырарском районе на реке Сырдария утонули 11 человек. Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области Читайте также Дезинсектор избавлял жителей Алматы от тараканов и украшений Пьяный мужчина за день жестоко убил трех человек в Актобе

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