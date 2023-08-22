Появились фото с места трагедии в Туркестанской области
Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
На сегодняшнее время из 11 утонувших силами ДЧС найдены и извлечены из воды тела девяти человек, из них трое женщин и шесть несовершеннолетних детей, ведутся поиски двух несовершеннолетних детей, сообщает Zakon.kz.
Как известно, на отдыхе находились четыре семьи из 20 человек.
В ДЧС создан оперативный штаб, работает горячая линия (8725 33 5-78-81).
Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
"Руководство ДЧС Туркестанской области находится на месте происшествия. Всего задействованы силы и средства в количестве 150 человек, 18 единиц техники, два дрона и шесть плавательных средств, из них 13 спасателей, три плавсредства и три техники ДЧС ОСО, шесть спасателей, одно плавсредство и одна техника ОСО ДЧС Шымкента, 50 человек, два дрона, пять техники ДЧС Туркестанской области, четыре человека, одно плавсредство МИО, 71 человек, одно плавсредство и семь техники ДП, шесть человек и две единицы техники службы "103"", – рассказали в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.
Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
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Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
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