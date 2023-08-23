Теща погибшего в шахте горняка: Мы до последнего надеялись на чудо

Жертвами пожара на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области стали пять горняков, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", тела 29-летнего Артура Халикова и 27-летнего Ильи Старовойта нашли последними, последними их и хоронят. Илья – самый молодой из погибших. Мечтал о большом доме и большой семье. Его подняли на поверхность на третьи сутки после пожара. Семья до последнего надеялась на чудо.

"У меня внук, мы ждали… он хотел шестерых детей. Он говорил: "У меня будет семья большая. У нас будет шестеро детей". Я говорю: "Куда столько?" Он говорит: "Мы хотим много". Он планировал жить, он хотел жить. У него столько планов было! Он ничего не успел. Он ничего не успел, он самый маленький ушел. Самый молоденький наш мальчик ушел", – рассказала теща Ильи Старовойта Айсулу Малмакова.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Все оставшиеся в шахте погибли.