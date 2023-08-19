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Стали известны имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская"

погибшие шахтеры Фото: "АрселорМиттал Темиртау"
Опознали тела еще двух горняков, погибших в шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Ими оказались:

  • Стешин Денис Геннадьевич, 1978 г.р., проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год;
  • Бургун Виктор Сергеевич, 1966 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет;

Имя третьего Слюньков Виталий Владимирович 1965 года рождения, его опознали вчера.

По словам "АрселорМиттал Темиртау", которые и являются собственниками шахты, поиски еще двух шахтеров продолжаются. Также разрабатывается дополнительный план по проведению обследования горной выработки.

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17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

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