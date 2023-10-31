Озвучены размеры зарплат погибших в шахте Костенко горняков
По ее словам, данные о зарплатах шахтеров были взяты с цифровой карты семьи.
"Мы посмотрели данные об их заработке по цифровой карте семьи: от 300 тыс. до 1,6 млн тенге, так как среди них есть молодые работники, те, кто только устроился туда. Поэтому такая разница в оплате труда. В зависимости от квалификации и функционала, который они выполняли", – отметила Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов о размерах зарплат погибших горняков.
Также она рассказала, будут ли повышать оклад шахтеров после передачи предприятия.
"Этот вопрос рассматривается ежегодно, плюс еще у них в коллективном договоре предусмотрены соответствующие доплаты по выполнению их объемов работ. В прежние годы на уровне инфляции, потом рассматривали с точки зрения объемов производства", – пояснила Тамара Дуйсенова.
Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.
После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.
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