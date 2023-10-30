На шахте Костенко нашли тело последнего горняка – СМИ

Тело последнего из шахтеров, погибших на шахте Костенко в Карагандинской области, нашли утром 30 октября, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила карагандинская журналистка Айнур Балакешова со ссылкой на родных погибшего шахтера Сергея Киселева, его тело нашли под утро 30 октября. Сергей Киселев был последним из горняков, чьи жизни унес несчастный случай на шахте Костенко.

"Нашего отца нашли последним. Он более 35 лет проработал шахтером", – сообщили дети Сергея Киселева.

Поиски последнего шахтера, тело которого оставалось не найденным, продолжались всю ночь. В пресс-службах МЧС и акимата Карагандинской области информацию о том, что найден последний из погибших шахтеров, пока официально не подтвердили.

На месте происшествия работает специальная комиссия. Действует оперативный штаб под председательством главы МЧС Сырыма Шарипханова.



Ранее на шахте им. Костенко нашли тела 45 погибших горняков. Работы вели в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка шести километров друг от друга. Для осмотра предполагаемого эпицентра аварии министр по ЧС Сырым Шарипханов спустился в шахту.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.

Изначально сообщалось о четырех погибших, но фактическое количество жертв оказалось намного выше. Из 43 найденных тел на поверхность подняли восемь, опознаны только 5.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинска доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.

29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.