В Конаеве проверяют казино – поступило сообщение о взрывном устройстве

Жители Конаева делятся кадрами из казино Bombay, где посетители игорного объекта активно покидают здание, а территорию оцепили сотрудники полиции, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что вокруг казино скопилось большое количество автомобилей спецслужб. Как сообщают очевидцы, их просят отойти на безопасное расстояние в связи с вызовом о заминированном объекте. На момент звонка внутри здания находились посетители и обслуживающий персонал.



Вокруг казино собралось много людей, которые просто наблюдают за происходящим.



Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматинской области, но ответа пока не получила.



