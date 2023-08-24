Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Конаеве проверяют казино – поступило сообщение о взрывном устройстве

в Конаеве заминировали казино Фото: pixabay
Жители Конаева делятся кадрами из казино Bombay, где посетители игорного объекта активно покидают здание, а территорию оцепили сотрудники полиции, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что вокруг казино скопилось большое количество автомобилей спецслужб. Как сообщают очевидцы, их просят отойти на безопасное расстояние в связи с вызовом о заминированном объекте. На момент звонка внутри здания находились посетители и обслуживающий персонал. 

Вокруг казино собралось много людей, которые просто наблюдают за происходящим. 

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматинской области, но ответа пока не получила.


Читайте также

Видео с "таксующими" полицейскими прокомментировали в ДП Шымкента

Вейпы на 80 млн тенге изъяли в Алматы

Спецоперация по задержанию членов крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде

Азат Жумаханов
Алматинская область Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
основатель ЧВК Вагнер
Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердили
В "Росавиации" назвали всех погибших пассажиров, разбившегося бизнес-джета
В "Росавиации" назвали всех погибших пассажиров разбившегося бизнес-джета
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления