Несколько казино "заминировали" в Конаеве

24 августа 2023 года в полицию поступило сообщение о заложенных в двух казино бомбах, расположенных в Конаеве. Об этом Zakon.kz рассказали в Департаменте полиции Алматинской области.

Как рассказал начальник областного ДП Бауржан Аленов, по указанному факту незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и оповещены другие специальные службы.

"Эвакуированы 12 человек из числа посетителей и 240 работников казино. В ходе обыска саперами взрывных устройств и механизмов не обнаружено", – отметил он.

По его словам, данный факт был зарегистрирован в городской полиции по ст. 273 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РК.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции был установлен гр. С 2007 г.р.. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные для объективного, полного и всестороннего исследования инцидента". Бауржан Аленов

Ранее жители Конаева делились кадрами из казино Bombay, где посетители игорного объекта активно покидали здание. Территорию оцепили сотрудники полиции, а вокруг казино скопилось большое количество автомобилей спецслужб.

Очевидцы рассказывали, что их просили отойти на безопасное расстояние в связи с вызовом о заминированном объекте. На момент звонка внутри здания находились посетители и обслуживающий персонал.