В Алматы спасатели вынесли из задымленного подъезда пожилого инвалида

25 августа в 17:04 пожарные подразделения выехали в Жетысуский район, мкр. Айнабулак-1, где пожар разгорелся на последнем этаже 5-этажки. Верхние этажи заполнил плотный дым, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, ЧП произошло на кухне на площади 10 кв. м.

В пресс-службе ДЧС города рассказали, что огонь потушили в 17:39.

Отмечается, что спасатели вынесли на руках 57-летнего мужчину с ограниченными возможностями, который живет на четвертом этаже, по соседству с горящей квартирой. Сотрудники ДЧС передали его врачам скорой медицинской помощи.

"До приезда пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек, из них 7 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается". Пресс-служба ДЧС города Алматы

В соцсетях распространилось видео спасения мужчины.

Ранее сообщалось, что в Караганде военный спас пятилетнего ребенка и кошку из горящей квартиры.