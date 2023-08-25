В Алматы спасатели вынесли из задымленного подъезда пожилого инвалида
Фото: pixabay
25 августа в 17:04 пожарные подразделения выехали в Жетысуский район, мкр. Айнабулак-1, где пожар разгорелся на последнем этаже 5-этажки. Верхние этажи заполнил плотный дым, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, ЧП произошло на кухне на площади 10 кв. м.
В пресс-службе ДЧС города рассказали, что огонь потушили в 17:39.
Отмечается, что спасатели вынесли на руках 57-летнего мужчину с ограниченными возможностями, который живет на четвертом этаже, по соседству с горящей квартирой. Сотрудники ДЧС передали его врачам скорой медицинской помощи.
"До приезда пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек, из них 7 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается". Пресс-служба ДЧС города Алматы
В соцсетях распространилось видео спасения мужчины.
Ранее сообщалось, что в Караганде военный спас пятилетнего ребенка и кошку из горящей квартиры.
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