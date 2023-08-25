Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы спасатели вынесли из задымленного подъезда пожилого инвалида

пожар в квартире Фото: pixabay
25 августа в 17:04 пожарные подразделения выехали в Жетысуский район, мкр. Айнабулак-1, где пожар разгорелся на последнем этаже 5-этажки. Верхние этажи заполнил плотный дым, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, ЧП произошло на кухне на площади 10 кв. м.

В пресс-службе ДЧС города рассказали, что огонь потушили в 17:39.

Отмечается, что спасатели вынесли на руках 57-летнего мужчину с ограниченными возможностями, который живет на четвертом этаже, по соседству с горящей квартирой. Сотрудники ДЧС передали его врачам скорой медицинской помощи. 

"До приезда пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек, из них 7 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается". Пресс-служба ДЧС города Алматы

В соцсетях распространилось видео спасения мужчины.

Ранее сообщалось, что в Караганде военный спас пятилетнего ребенка и кошку из горящей квартиры.

Читайте также

Информацию о поджоге на шахте "Казахстанская" прокомментировали в полиции

В Житикаре мужчина угнал кран и врезался в памятник "Слава труду"

В Каркаралинске ребенок снял на видео нападение неизвестного на мать

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Владимир Зеленский
Ситуация в Украине: что произошло к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления