В Алматы загорелся склад на барахолке
Фото: Zakon.kz
17 февраля в 10:40 пожарные выехали по повышенному рангу в мкр. Кокмайса-27 Жетысуского района Алматы, сообщает Zakon.kz.
Загорелась кровля склада открытым пламенем, на тушение и защиту рядом расположенного административного здания введены пожарные стволы.
"Обстановка под контролем ДЧС при помощи камер видеонаблюдения и обнаружения задымлений и пожаров по городу", – сообщили в городском департаменте по ЧС.
Фото: ДЧС Алматы
Развернут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара, препятствие создают частная автотехника, службы взаимодействия обесточивают объект.
На месте работают 92 человека личного состава и 25 единиц техники ДЧС.
"Личный состав работает на месте пожара с соблюдением техники безопасности, тушение пожара осложняется наличием взрывоопасных предметов". ДЧС Алматы
С горящего склада эвакуирован газовый баллон. Стволы введены на защиту рядом стоящей гостиницы.
Ранее пожар с сильным задымлением разгорелся в одном из ЖК Астаны.
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