Водитель из Актюбинской области "собрал" восемь штрафов за одну поездку по ЗКО

Житель Актюбинской области проехал по трассе в ЗКО и нарушил правила дорожного движения по восьми пунктам. Полицейские составили протоколы, сообщает Zakon.kz.

Водителя "Газели" полицейские заметили на трассе в поселок Кушум. Автомобиль передвигался по автодороге без номерных знаков, а во время погони повредил газовую трубу, передает Мой город.

После того, как полицейские догнали нарушителя, у него проверили документы. Водителем авто оказался 27-летний житель соседней Актюбинской области. Сотрудники полиции выявили у него сразу восемь нарушений. По каждому были составлены протоколы.

590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации ТС",

590 КоАП РК "Управление ТС, не отвечающими требованиям технических регламентов",

595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования",

606 КоАП РК "Нарушение ПДД",

230 КоАП РК "Нарушение законодательства об обязательном страховании",

590 КоАП РК "Управление ТС, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр",

613 КоАП РК "Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел",

667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника".

Ранее стало известно, что в Алматы девушка написала заявление в полицию на курьера популярной службы доставки за то, что он, проезжая мимо, ударил ее по попе. В полиции зарегистрировали дело по статье "Мелкое хулиганство". Нарушителя разыскивают.