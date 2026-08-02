Трех человек унесло волной на водохранилище под Астаной
Фото: скриншот видео
Во время рейда на Астанинском водохранилище в Аршалынском районе спасатели эвакуировали трех человек, которых сильной волной унесло на SUP-досках к противоположному берегу, сообщает Zakon.kz.
Самостоятельно вернуться они не смогли. Пострадавших доставили на берег, медицинская помощь им не понадобилась.
Кроме того, по итогам профилактических мероприятий 13 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности на водоемах.
Рейд провели сотрудники ДЧС Акмолинской области совместно с полицией. В ведомстве напомнили, что Астанинское водохранилище является запрещенным местом для купания, и призвали жителей не выходить на воду при сильном ветре и отдыхать только в официально разрешенных местах.
Ранее в Мангистауской области спасли девушку, которую унесло на 200 метров от берега на надувном круге.
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