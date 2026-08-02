Трех человек унесло волной на водохранилище под Астаной

Во время рейда на Астанинском водохранилище в Аршалынском районе спасатели эвакуировали трех человек, которых сильной волной унесло на SUP-досках к противоположному берегу, сообщает Zakon.kz.

Самостоятельно вернуться они не смогли. Пострадавших доставили на берег, медицинская помощь им не понадобилась.

Кроме того, по итогам профилактических мероприятий 13 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности на водоемах.

Рейд провели сотрудники ДЧС Акмолинской области совместно с полицией. В ведомстве напомнили, что Астанинское водохранилище является запрещенным местом для купания, и призвали жителей не выходить на воду при сильном ветре и отдыхать только в официально разрешенных местах.

Ранее в Мангистауской области спасли девушку, которую унесло на 200 метров от берега на надувном круге.