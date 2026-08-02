#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
473.59
544.68
5.94
События

Трех человек унесло волной на водохранилище под Астаной

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 16:40 Фото: скриншот видео
Во время рейда на Астанинском водохранилище в Аршалынском районе спасатели эвакуировали трех человек, которых сильной волной унесло на SUP-досках к противоположному берегу, сообщает Zakon.kz.

Самостоятельно вернуться они не смогли. Пострадавших доставили на берег, медицинская помощь им не понадобилась.

Кроме того, по итогам профилактических мероприятий 13 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности на водоемах.

Рейд провели сотрудники ДЧС Акмолинской области совместно с полицией. В ведомстве напомнили, что Астанинское водохранилище является запрещенным местом для купания, и призвали жителей не выходить на воду при сильном ветре и отдыхать только в официально разрешенных местах.

Ранее в Мангистауской области спасли девушку, которую унесло на 200 метров от берега на надувном круге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Капчагайское водохранилище, Капчагай
19:22, 30 августа 2025
На Капчагайском водохранилище спасли трех человек
Озеро, спасатели
17:45, 12 июля 2026
Мужчину унесло ветром на надувном матрасе на озере Шалкар
спасатели помогли туристам, попавшим в беду на Каспийском море
00:45, 24 августа 2025
Людей на SUP-бордах унесло ветром в Каспийское море
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Забивной защитник &quot;Астаны&quot; Касым не сыграет сегодня против &quot;Улытау&quot;
16:33, Сегодня
Забивной защитник "Астаны" Касым не сыграет сегодня против "Улытау"
Будущее Сатпаева в &quot;Челси&quot;
15:59, Сегодня
"Убеждён": комментатор высказался о будущем Дастана Сатпаева в "Челси"
Назван главный бой турнира Noche UFC
15:32, Сегодня
Назван главный бой турнира Noche UFC
Английская Премьер-Лига упомянула КПЛ в своём посте о Нани и Мозесе
15:10, Сегодня
Английская Премьер-Лига упомянула КПЛ в своём посте о Нани и Мозесе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: