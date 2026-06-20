Среди тысяч рыб в Каспии проплыл дайвер из Актау
Фото: pixabay
Дайвер из Актау запечатлел невероятную красоту подводного мира Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский дайвер Канат Абдиев выложил в свои соцсети видео подводной жизни в Каспийском море. Самым захватывающим моментом стало то, что он проплыл в гуще тысячи рыб.
"Подводный мир – это место тишины и красоты. Под каждой волной лежит загадочное существо, о котором мы не знаем".
Драйвер поделился, что устроил фотосессию для девушки в глубине Каспийского моря. Он поделился несколькими советами для тех, кто хочет испытать эти невероятные чувства и получить красивые фотографии:
- Самое главное – чувствовать себя свободно в воде.
- Мастерски уметь плавать.
- Соблюдать правила безопасности и выполнять все требования инструктора.
- Важно знать, как правильно задерживать дыхание и оставаться терпеливым.
- Обязательно быть в удобной экипировке.
- Непременно заранее учитывать погоду и морские условия.
- И, конечно, быть в хорошем настрое, настроении, чтобы получить еще большие эмоции.
Казахстанцы восхищены публикациями и смелостью соотечественника:
- Это невероятно красиво.
- То, о чем, мы даже не задумываемся в повседневной жизни.
- Для нас это мечта.
- Мир настолько удивителен.
Ранее Канат Абдиев опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором рассказал о потенциальной опасности купания на одном из пляжей города.
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