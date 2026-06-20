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Туризм

Среди тысяч рыб в Каспии проплыл дайвер из Актау

Море, дайвер, вода, рыбы , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 14:38 Фото: pixabay
Дайвер из Актау запечатлел невероятную красоту подводного мира Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский дайвер Канат Абдиев выложил в свои соцсети видео подводной жизни в Каспийском море. Самым захватывающим моментом стало то, что он проплыл в гуще тысячи рыб.

"Подводный мир – это место тишины и красоты. Под каждой волной лежит загадочное существо, о котором мы не знаем".

Драйвер поделился, что устроил фотосессию для девушки в глубине Каспийского моря. Он поделился несколькими советами для тех, кто хочет испытать эти невероятные чувства и получить красивые фотографии:

  • Самое главное – чувствовать себя свободно в воде.
  • Мастерски уметь плавать.
  • Соблюдать правила безопасности и выполнять все требования инструктора.
  • Важно знать, как правильно задерживать дыхание и оставаться терпеливым.
  • Обязательно быть в удобной экипировке.
  • Непременно заранее учитывать погоду и морские условия.
  • И, конечно, быть в хорошем настрое, настроении, чтобы получить еще большие эмоции.

Казахстанцы восхищены публикациями и смелостью соотечественника:

  • Это невероятно красиво.
  • То, о чем, мы даже не задумываемся в повседневной жизни.
  • Для нас это мечта.
  • Мир настолько удивителен.

Ранее Канат Абдиев опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором рассказал о потенциальной опасности купания на одном из пляжей города.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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