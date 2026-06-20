Среди тысяч рыб в Каспии проплыл дайвер из Актау

Дайвер из Актау запечатлел невероятную красоту подводного мира Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский дайвер Канат Абдиев выложил в свои соцсети видео подводной жизни в Каспийском море. Самым захватывающим моментом стало то, что он проплыл в гуще тысячи рыб.

"Подводный мир – это место тишины и красоты. Под каждой волной лежит загадочное существо, о котором мы не знаем".

Драйвер поделился, что устроил фотосессию для девушки в глубине Каспийского моря. Он поделился несколькими советами для тех, кто хочет испытать эти невероятные чувства и получить красивые фотографии:

Самое главное – чувствовать себя свободно в воде.

Мастерски уметь плавать.

Соблюдать правила безопасности и выполнять все требования инструктора.

Важно знать, как правильно задерживать дыхание и оставаться терпеливым.

Обязательно быть в удобной экипировке.

Непременно заранее учитывать погоду и морские условия.

И, конечно, быть в хорошем настрое, настроении, чтобы получить еще большие эмоции.

Казахстанцы восхищены публикациями и смелостью соотечественника:

Это невероятно красиво.

То, о чем, мы даже не задумываемся в повседневной жизни.

Для нас это мечта.

Мир настолько удивителен.

Ранее Канат Абдиев опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором рассказал о потенциальной опасности купания на одном из пляжей города.