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Житель Астаны попал в вытрезвитель и оболгал полицейских

Житель Астаны попал в вытрезвитель и оболгал полицейских Фото: Zakon.kz
46-летний житель столицы может стать фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе. Он обвинил в рукоприкладстве полицейских, которые доставили его в вытрезвитель, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 28 августа, житель столицы решил отомстить полицейским, которые составили в его отношении административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Он заявил, что сотрудники правоохранительных органов его избили.

"Проведена проверка, изучены видеозаписи камер наблюдения и видеожетонов полицейских. На записях видно, что полицейские действительно доставили мужчину в медвытрезвитель, где медработник, осмотрев доставленного, произвел освидетельствование, согласно которому он находился в алкогольном опьянении средней степени. При этом в вытрезвителе о нанесении телесных повреждений со стороны полицейских он не сообщал", – прокомментировали в пресс-службе столичного ДП.

В отношении мужчины составили административный протокол, с которым он согласился и поставил свою подпись. Уже после этого астанчанин опубликовал пост в Instagram, заявив об избиении.

"Он выставил себя избитым, на деле же он проследовал в центральный отдел полиции, откуда попросил других полицейских вызвать ему скорую. В отношении правонарушителя рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 419 УК РК (заведомо ложный донос)", – сообщили в полиции.

В начале 2023 года гражданин Узбекистана обвинил полицейских Жетысуской области в том, что его продали в рабство.

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