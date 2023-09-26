Алматинец задолжал кредиторам и выдумал дерзкое ограбление

Жителю Алматы грозит ответственность за заведомо ложный донос после того, как он выдумал несуществующее преступление, чтобы оправдаться перед кредиторами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского ДП 26 сентября, жителя Алматы задержали по подозрению в заведомо ложном доносе. 35-летний мужчина задолжал крупную сумму и попытался оправдаться перед кредиторами, сославшись на вымышленное ограбление.

Посреди ночи в полицию позвонил таксист, заявивший о грабеже. Якобы двое незнакомцев под видом пассажиров сели к нему в машину, а потом силой отняли у водителя пакет с крупной денежной суммой.

"С целью раскрытия преступления создали следственно-оперативную группу, которая обратила внимание на нестыковки в показаниях потерпевшего: он часто путался в данных и сильно нервничал во время первичных следственных действий. Далее установлено, что грабежа не было: гражданин выдумал его, чтобы оправдаться перед знакомыми, которым он задолжал. Это уголовно наказуемое деяние", – подчеркнул Зухраб Мырзагали, начальник отдела полиции при УП Турксибского района Алматы.

Мужчине грозит ответственность по ст. 419 УК РК, идет досудебное расследование. Сам он дал признательные показания.

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