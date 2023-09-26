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Алматинец задолжал кредиторам и выдумал дерзкое ограбление

Алматинец задолжал кредиторам и выдумал историю об ограблении Фото: Zakon.kz
Жителю Алматы грозит ответственность за заведомо ложный донос после того, как он выдумал несуществующее преступление, чтобы оправдаться перед кредиторами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского ДП 26 сентября, жителя Алматы задержали по подозрению в заведомо ложном доносе. 35-летний мужчина задолжал крупную сумму и попытался оправдаться перед кредиторами, сославшись на вымышленное ограбление.

Посреди ночи в полицию позвонил таксист, заявивший о грабеже. Якобы двое незнакомцев под видом пассажиров сели к нему в машину, а потом силой отняли у водителя пакет с крупной денежной суммой.

"С целью раскрытия преступления создали следственно-оперативную группу, которая обратила внимание на нестыковки в показаниях потерпевшего: он часто путался в данных и сильно нервничал во время первичных следственных действий. Далее установлено, что грабежа не было: гражданин выдумал его, чтобы оправдаться перед знакомыми, которым он задолжал. Это уголовно наказуемое деяние", – подчеркнул Зухраб Мырзагали, начальник отдела полиции при УП Турксибского района Алматы.

Мужчине грозит ответственность по ст. 419 УК РК, идет досудебное расследование. Сам он дал признательные показания.

Ранее житель Астаны попал в вытрезвитель и оболгал полицейских.

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