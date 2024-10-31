Сотни тысяч вейпов на более чем 100 млн тенге нашли в Павлодаре

Оперативники Департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры области выявили нелегальный канал распространения вейпов, курительных смесей и жидкостей, общая стоимость которых превысила более 100 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы полиции региона, в подвальном помещении, оборудованном под склад, нашли сотни тысяч электронных курительных устройств, более 1 миллиона тенге, бухгалтерскую документацию.

За незаконную деятельность задержали пять подозреваемых, которые организовали сбыт электронных сигарет и никотиносодержащей продукции в Павлодаре через интернет.

"По факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них проводится досудебное расследование", – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев.

Полиция напоминает, что 20 июня 2024 года в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий оборот электронных систем потребления никотина (вейпов), а также жидкостей для них.

В сентябре 2024 года в Алматы вынесли первые приговоры продавцам вейпов. Двое приговорены к крупному штрафу. Еще двое – к общественным работам, 100 и 50 часов, соответственно.