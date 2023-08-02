Пожар в ЖК "Аккент": семье погибшей алматинки предоставят двухкомнатную квартиру

Застройщик алматинского жилого комплекса "Аккент", где накануне произошел пожар, предоставит семье погибшей двухкомнатную квартиру на безвозмездной основе. Об этом 2 августа 2023 года рассказали в пресс-службе ТОО "Ayt Housing Complex" (застройщик ЖК), сообщает Zakon.kz.

Кроме того, застройщик пообещал произвести восстановительные работы в доме, в котором произошло возгорание.



"Мы по своей инициативе готовы взять расходы по восстановлению дома на себя", – сказал гендиректор строительной компании Ayt Housing Complex Канат Ералиев в ходе встречи с жильцами ЖК "Аккент".

По данным пресс-службы ТОО, многоквартирный жилой дом №54 введен в эксплуатацию актом приемки объекта в эксплуатацию за №773 от 07.08.2017 года.

"До января 2020-го данный дом пустовал, заказчиком и собственником данного дома не является ТОО "Ayt Housing Complex". Данный дом был заселен жителями только в 2020 году, но уже новым собственником дома. В данном жилом комплексе обслуживающий орган управления является ОСИ "ЖК Аккент". В марте прошлого года ОСИ заключила договор с управляющей компанией в лице ТОО "Ayt Facility Management", директором которого является Маженов Г. С." Пресс-служба ТОО "Ayt Housing Complex"

Также в компании предоставили информацию касательно лифтов в ЖК "Аккент":

"В данном жилом доме эксплуатируется марка лифтов Mitsubishi с 2015 года, регистрационный номер Л15-269 и Л15-270. Обслуживает лифтовая компания ТОО "АГ МЕЛКО Элеватор Казахстан Компани". Последнее техническое освидетельствование лифтов проводилось 27 июля 2023 года".

Гендиректор ТОО "Ayt Housing Complex" от имени компании выразил соболезнования родным и близким Асель Бекмухамбетовой и пожелал скорейшего выздоровления ее сестре Айжан.