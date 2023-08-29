В ЖК "Аккент" Алматы вновь разгорелся пожар

В 19:29 в микрорайоне "Аккент" Алматы в 9-этажном жилом доме в квартире разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

"На 5 этаже произошло загорание вытяжки в кухонном помещении на площади 0,8 кв. м", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

Как уточняется, спасатели вызваны не по повышенному рангу.





Пострадавших нет.

1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон.

Семье погибшей во время пожара в ЖК "Аккент" предоставят двухкомнатную квартиру.

