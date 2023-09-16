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Ребенок засунул руку в мясорубку и попал в реанимацию в Шымкенте

рука, мясорубка Фото: pixabay
Медики и спасатели высвободили руку двухлетнего мальчика из электромясорубки, в это время находился под наркозом. Это уже второй подобный несчастный случай в городе за последнее время, сообщает Zakon.kz.

Вызов в экстренную службу о несчастном случае поступил от родителей ребенка.

Бригада экстренного реагирования выехала на место происшествия и обнаружила, что в электрической мясорубке застряла рука двухлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе ДЧС.

"Мальчик с диагнозом множественные переломы кисти правой руки госпитализирован в центральную районную больницу села Абай. Там бригада экстренного реагирования, применив аварийно-спасательное оборудование, освободила руку малыша. Ребенок в это время находился под наркозом", ‒ сообщили в группе по связям с общественностью ДЧС Шымкента.

В настоящее время ребенок находится в реанимации.

Похожий случай, в Шымкенте произошел 30 августа. Рука четырехлетнего ребенка застряла в электрической мясорубке в Шымкенте.

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