Ребенок засунул руку в мясорубку и попал в реанимацию в Шымкенте

Фото: pixabay

Медики и спасатели высвободили руку двухлетнего мальчика из электромясорубки, в это время находился под наркозом. Это уже второй подобный несчастный случай в городе за последнее время, сообщает Zakon.kz.

Вызов в экстренную службу о несчастном случае поступил от родителей ребенка. Бригада экстренного реагирования выехала на место происшествия и обнаружила, что в электрической мясорубке застряла рука двухлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе ДЧС. "Мальчик с диагнозом множественные переломы кисти правой руки госпитализирован в центральную районную больницу села Абай. Там бригада экстренного реагирования, применив аварийно-спасательное оборудование, освободила руку малыша. Ребенок в это время находился под наркозом", ‒ сообщили в группе по связям с общественностью ДЧС Шымкента. В настоящее время ребенок находится в реанимации. Похожий случай, в Шымкенте произошел 30 августа. Рука четырехлетнего ребенка застряла в электрической мясорубке в Шымкенте. Читайте также Двое заключенных нанесли себе травмы в тюрьме ВКО В Актобе повесился студент вуза Рядом с "Бурабаем" обнаружили мертвого асканийского оленя

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