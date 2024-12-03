В Жетысуской области школьник получил огнестрельное ранение

Инцидент произошел в селе Кольбай Алакольского района Жетысуской области. На данный момент пострадавший находится в реанимации областной больницы города Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 20 ноября около 17:00. Трое учеников 9-10 классов местной школы решили поохотиться. В результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием один из несовершеннолетних парней 2009 года рождения получил тяжелое ранение в ногу.

В ДП Жетысуской области заявили, что по данному факту начато досудебное расследование.

"Подросток по неосторожности выстрелил в находящегося рядом друга. Один из детей взял без спроса ружье, принадлежащее отцу. Виновник взят на учет, его родители привлечены к ответственности", – говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Таразе сотрудник полиции случайно выстрелил в коллегу. Информация об этом появилась в соцсетях. Как указано в публикации, инспектор батальона патрульной полиции, "играя со служебным оружием, застрелил своего коллегу в Таразе".