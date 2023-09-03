Вывоз сельхоз продукции ограничили из Акмолинской области из-за вспышки сибирской язвы

Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Акмолинской области. Из-за более чем десятка случаев заболевания среди людей ограничили вывоз из региона всей сельскохозяйственой продукции, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве здравоохранения, после 12 подтвержденных случаев заражения сибирской язвой среди жителей региона, были проведены масштабные исследования. В результате принято решение о запрете вывоза продукции из региона, передает 716kz.

"Во всех обследованных очагах проведена заключительная дезинфекция. Введены ограничительные меры на вывоз сельхозпродукции. Уничтожено путем сжигания 536 кг мяса. Мясо за пределы региона не вывезено. Ведется работа по ликвидации очага заражения. Противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия по локализации очага сибирской язвы продолжаются", – сказано в сообщении от ведомства.

1 сентября стало известно, что в селе Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области сразу 12 человек заразились сибирской язвой. Их госпитализировали в инфекционное отделение.