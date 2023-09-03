Три человека погибли при пожаре в Астане
Фото: МЧС РК
Тела двух мужчин и одной женщины обнаружили при тушении пожара в столичном двухквартирном жилом доме, сообщает Zakon.kz.
Пожарные считают, что причиной пожара могла явиться непотушенная сигарета.
"По предварительной версии причиной пожара мог стать малокалорийный источник огня - сигарета", - пишут МЧС.
Пожар в квартире по улице Титова произошел в 01:25. Спасти удалось только одного человека, трое погибли.
"На момент прибытия пожарных подразделении в 2-х квартирном жилом доме происходило горение на площади 70 м.кв. Силами огнеборцев из горящего дома был спасен мужчина 1970 г.р.В ходе проведения разведки и тушения пожарными обнаружены тела двух мужчин 1983 г.р. и 1970 г.р. и женщины 1971 г.р.".МЧС РК
Пожар полностью был ликвидирован 02:55 минут.
МЧС просит соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не оставляйте непотушенные спички, сигареты и другие источники огня.
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