Три человека погибли при пожаре в Астане

Фото: МЧС РК

Тела двух мужчин и одной женщины обнаружили при тушении пожара в столичном двухквартирном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Пожарные считают, что причиной пожара могла явиться непотушенная сигарета. "По предварительной версии причиной пожара мог стать малокалорийный источник огня - сигарета", - пишут МЧС. Пожар в квартире по улице Титова произошел в 01:25. Спасти удалось только одного человека, трое погибли. "На момент прибытия пожарных подразделении в 2-х квартирном жилом доме происходило горение на площади 70 м.кв. Силами огнеборцев из горящего дома был спасен мужчина 1970 г.р.В ходе проведения разведки и тушения пожарными обнаружены тела двух мужчин 1983 г.р. и 1970 г.р. и женщины 1971 г.р.". МЧС РК Пожар полностью был ликвидирован 02:55 минут. МЧС просит соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не оставляйте непотушенные спички, сигареты и другие источники огня. Читайте также МИД РК подтвердили гибель казахстанца в Таиланде СМИ: В Таиланде нашли тело казахстанца В МЧС поделились подробностями пожара в банном комплексе в Алматы

Следите за новостями zakon.kz в: