Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В МИД РК подтвердили гибель казахстанца в Таиланде

Штаб спасателей Фото: МИД РК
Как сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, 1 сентября консулу поступила информация о том, что молодой парень утонул на побережье Пхукета, и возможно он является гражданином Казахстана, сообщает Zakon.kz.

После двух дней поисковых работ тайские спасатели вытащили из воды тело мужчины 2005 года рождения.

Родители погибшего прибыли в Пхукет и завтра будут участвовать в процедуре опознания.

Ранее появилась информация, что таиландские спасатели обнаружили в море у острова Пхукет тело 18-летнего гражданина Казахстана, которого ранее приняли за россиянина.

Поисково-спасательные мероприятия, которые начались в день пропажи туриста, приостановили из-за погодных условий, сопровождаемых сильными волнами и дождем.

Читайте также

Три человека погибли при пожаре в Астане

СМИ: В Таиланде нашли тело казахстанца

В МЧС поделились подробностями пожара в банном комплексе в Алматы

Мухит Турсынали
МИД РК Казахстан Таиланд
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Токаев поручил навести порядок в антимонопольной сфере
Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления