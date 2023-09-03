В МИД РК подтвердили гибель казахстанца в Таиланде
Фото: МИД РК
Как сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, 1 сентября консулу поступила информация о том, что молодой парень утонул на побережье Пхукета, и возможно он является гражданином Казахстана, сообщает Zakon.kz.
После двух дней поисковых работ тайские спасатели вытащили из воды тело мужчины 2005 года рождения.
Родители погибшего прибыли в Пхукет и завтра будут участвовать в процедуре опознания.
Ранее появилась информация, что таиландские спасатели обнаружили в море у острова Пхукет тело 18-летнего гражданина Казахстана, которого ранее приняли за россиянина.
Поисково-спасательные мероприятия, которые начались в день пропажи туриста, приостановили из-за погодных условий, сопровождаемых сильными волнами и дождем.
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