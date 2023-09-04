Кокпар на трассе: в Конаеве наказали участников

В Конаеве местный житель устроил соревнования по кокпару в честь дня рождения детей прямо на трассе. Полицейские вычислили нарушителя и привлекли к ответственности участников, сообщает Zakon.kz.

В полицию Конаева о нарушении сообщили местные жители. На трассе Алматы-Оскемен возле одного из кафе группа людей играла в кокпар. На место выехали полицейские, сообщает начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

"Установлено что, 02.09.2023 года гр.К 1979 г.р., в честь дня рождения своих детей, на окраине города Конаев , организовал национальное спортивное мероприятие "Кокпар", где приняли участие спортсмены других районов". Бауржан Аленов





Всех участников и организатора игры в кокпар полицейские установили. В отношении них составлены протоколы по статьям:

434 КоАП (Мелкое хулиганство),

406 КоАП (Нарушение законодательства в области ветеринарии),

590 часть 5 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов).

Это не первый случай, когда жители устраивают соревнования на трассах Алматинской области. Так, в середине августа десять человек играли на трассе в кокпар, за что их привлекли к ответственности за "Мелкое хулиганство".