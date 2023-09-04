Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кокпар на трассе: в Конаеве наказали участников

Кокпар на трассе: в Конаеве наказали участников Фото: pixabay
В Конаеве местный житель устроил соревнования по кокпару в честь дня рождения детей прямо на трассе. Полицейские вычислили нарушителя и привлекли к ответственности участников, сообщает Zakon.kz.

В полицию Конаева о нарушении сообщили местные жители. На трассе Алматы-Оскемен возле одного из кафе группа людей играла в кокпар. На место выехали полицейские, сообщает начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

"Установлено что, 02.09.2023 года гр.К 1979 г.р., в честь дня рождения своих детей, на окраине города Конаев , организовал национальное спортивное мероприятие "Кокпар", где приняли участие спортсмены других районов". Бауржан Аленов


Всех участников и организатора игры в кокпар полицейские установили. В отношении них составлены протоколы по статьям:

  • 434 КоАП (Мелкое хулиганство),
  • 406 КоАП (Нарушение законодательства в области ветеринарии),
  • 590 часть 5 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов).

Это не первый случай, когда жители устраивают соревнования на трассах Алматинской области. Так, в середине августа десять человек играли на трассе в кокпар, за что их привлекли к ответственности за "Мелкое хулиганство".

Читайте также

В Уральске суд арестовал "короля Трамадола"

В МИД РК подтвердили гибель казахстанца в Таиланде

Три человека погибли при пожаре в Астане

Мария Мельникова
Алматинская область Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Токаев поручил навести порядок в антимонопольной сфере
Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления