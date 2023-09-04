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Вор притворился спортсменом и ограбил теннисный центр в Шымкенте

Житель Шымкента притворился спортсменом и ограбил теннисный центр Фото: pixabay
Вор-рецидивист ограбил теннисный центр в Шымкенте более чем на миллион тенге. Он притворился, что пришел на тренировку, и вынес из служебного кабинета дорогую технику, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 4 сентября, в теннисный центр Шымкента из Астаны приехала комиссия, чтобы провести спортивный турнир. Члены комиссии оставили в служебном кабинете технику стоимостью более 1 млн тенге, а спустя некоторое время обнаружили ее пропажу и обратились в полицию.

При изучении записей с камер выяснилось, что технику из кабинета вынес мужчина, который проник в центр под видом теннисиста. Он просто зашел в помещение, забрал дорогие гаджеты и скрылся.

Подозреваемого оперативно задержали при попытке продать украденный смартфон. Им оказался 27-летний житель Шымкента, которого ранее уже судили за аналогичное преступление. Следствие установило, что вор-рецидивист был причастен еще к семи кражам: всего за месяц он присвоил четыре чужих телефона, ноутбук и две игровые приставки.

"Общий ущерб в размере более 2 млн тенге понесли работники лечебного центра, игротеки, стоматологии и парикмахерской. Во всех случаях он притворялся клиентом", – отметили в полиции.

В отношении задержанного начали досудебное расследование по п.2 ч.3 ст. 188 УК РК, он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что карагандинец сходил в гости и украл 3 млн тенге.

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