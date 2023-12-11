Проиграл и украл: житель Шымкента ограбил огорчивший его клуб

В Шымкенте арестован мужчина, укравший из игрового клуба четыре миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе полиции региона, до кражи он проиграл 3 млн 800 тысяч тенге и решил восполнить финансовую потерю путем разбоя.

"Угрожая работнице заведения ножом, злоумышленник завладел 4 млн тенге из сейфа и скрылся. О произошедшем потерпевшая сразу же сообщила в полицию". Пресс-служба ДП Шымкента

Оперативники задержали подозреваемого по "горячим следам" на территории города.

"28-летний горожанин водворен в ИВС. Факт блюстители закона расследуют по ст. 192 УК РК". Пресс-служба ДП Шымкента

В ноябре сообщалось о задержании юриста, который подозревается в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, он выманил у карагандинцев более 86 млн тенге и проиграл их, делая ставки в букмекерской конторе.