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Законодательство РК

МИД обратился к казахстанцам, отдыхающим за рубежом

МИД обратился к казахстанцам, отдыхающим за рубежом Фото: unsplash
В минувшие выходные в Алании (Турция) произошло смертельное ДТП с казахстанцами. По одной из версий – не были соблюдены меры безопасности. В связи с этим Министерство иностранных дел РК обратилось к гражданам, отдыхающим за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров назвал одну из версий смертельной аварии, в которой погибли казахстанка и ее двухлетняя дочь.

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По его словам, "есть версия, что некоторые пассажиры в момент ДТП не были пристегнуты". В связи с этим официальный представитель внешнеполитического ведомства обратился к казахстанцам, отдыхающим за рубежом.

"Обращаем внимание наших граждан, которые отдыхают за рубежом, строго соблюдать правила безопасности не только на транспорте, но и на воде, и во всех местах, где это требуется. Чтобы обезопасить себя и своих родных".Айбек Смадияров

Он понадеялся, что такие случаи больше не повторятся.

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