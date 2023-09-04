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МИД о гибели казахстанцев в Турции: Пассажиры просто вылетели из машины

МИД РК прокомментировал гибель казахстанцев на отдыхе в Турции Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в министерстве рассказал, что сейчас идет следствие по поводу гибели казахстанки и ее дочери в ДТП в Турции. Одна из версий связана с отсутствием ремня безопасности у некоторых пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что МИД уже связался с родными погибших, которые в ближайшее время должны прибыть в Турцию.

"Мы окажем всю необходимую консульскую помощь. И после проведения следствия будет понятно, что произошло. Есть версия, что некоторые пассажиры в момент ДТП не были пристегнуты. Это был сафари-джип с открытым верхом. Когда произошло ДТП, пассажиры просто вылетели из этой машины".Айбек Смадияров

Предстоит следствие, которое должно установить точную причину произошедшего.

"Они заехали в Турцию 31 августа и сегодня уже должны были вернуться домой. Вчера они решили посетить экскурсию".Айбек Смадияров

3 сентября 2023 года в Алании произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли казахстанка и ее дочь. Согласно информации турецких СМИ, на шоссе автомобиль-сафари столкнулся с легковым автомобилем. Позже стало известно, что погибшей женщиной была общественница и журналист Арайым Багытжан.

В пресс-службе МИД сообщили, что глава семьи, мужчина 1986 года рождения, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сын, 2014 года рождения, госпитализирован, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Кроме того, 3 сентября в МИД Казахстана сообщили, что в Таиланде погиб 18-летний казахстанец.

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