МИД о гибели казахстанцев в Турции: Пассажиры просто вылетели из машины
Айбек Смадияров отметил, что МИД уже связался с родными погибших, которые в ближайшее время должны прибыть в Турцию.
"Мы окажем всю необходимую консульскую помощь. И после проведения следствия будет понятно, что произошло. Есть версия, что некоторые пассажиры в момент ДТП не были пристегнуты. Это был сафари-джип с открытым верхом. Когда произошло ДТП, пассажиры просто вылетели из этой машины".Айбек Смадияров
Предстоит следствие, которое должно установить точную причину произошедшего.
"Они заехали в Турцию 31 августа и сегодня уже должны были вернуться домой. Вчера они решили посетить экскурсию".Айбек Смадияров
3 сентября 2023 года в Алании произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли казахстанка и ее дочь. Согласно информации турецких СМИ, на шоссе автомобиль-сафари столкнулся с легковым автомобилем. Позже стало известно, что погибшей женщиной была общественница и журналист Арайым Багытжан.
В пресс-службе МИД сообщили, что глава семьи, мужчина 1986 года рождения, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сын, 2014 года рождения, госпитализирован, его здоровью и жизни ничего не угрожает.
Кроме того, 3 сентября в МИД Казахстана сообщили, что в Таиланде погиб 18-летний казахстанец.