Происшествия

В Астане произошла трагедия: дочь подозревается в убийстве матери

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 23:02 Фото: pixabay
В Астане возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 17 августа Zakon.kz в Департаменте полиции, по подозрению в совершении преступления задержана 30-летняя дочь погибшей.

По предварительным данным, между женщинами произошел конфликт, который перерос в ссору. В ходе нее подозреваемая нанесла своей матери ножевое ранение.

В настоящее время задержанная водворена в изолятор временного содержания. Проводится следствие, выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о другом убийстве. В Казнете распространилась информация о том, что 23-летнего фельдшера застрелили в Атырау, которую подтвердили в полиции региона. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
