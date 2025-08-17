В Астане произошла трагедия: дочь подозревается в убийстве матери

В Астане возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 17 августа Zakon.kz в Департаменте полиции, по подозрению в совершении преступления задержана 30-летняя дочь погибшей.

По предварительным данным, между женщинами произошел конфликт, который перерос в ссору. В ходе нее подозреваемая нанесла своей матери ножевое ранение.

В настоящее время задержанная водворена в изолятор временного содержания. Проводится следствие, выясняются все обстоятельства трагедии.

