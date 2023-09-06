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Массовая драка произошла в Атырауской области

Массовая драка произошла в Атырауской области Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео массовой драки в Атырауской области. На кадрах видно, как люди кидались камнями. Также слышны крики и звук бьющегося стекла, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данное видео. 

"5 сентября около 22:20 возле одного из многоквартирных домов города Кульсары была выявлена драка между группой лиц. Всех участников задержали и доставили в полицию", – говорится в сообщении. 

По данному факту начато расследование. 


Ночью 1 августа молодые люди устроили массовую драку с применением взрывчатых веществ.

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Анастасия Стативкина
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