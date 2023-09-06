Массовая драка произошла в Атырауской области
Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео массовой драки в Атырауской области. На кадрах видно, как люди кидались камнями. Также слышны крики и звук бьющегося стекла, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данное видео.
"5 сентября около 22:20 возле одного из многоквартирных домов города Кульсары была выявлена драка между группой лиц. Всех участников задержали и доставили в полицию", – говорится в сообщении.
По данному факту начато расследование.
Ночью 1 августа молодые люди устроили массовую драку с применением взрывчатых веществ.
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