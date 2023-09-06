Массовая драка произошла в Атырауской области

Фото: pexels

В социальных сетях появилось видео массовой драки в Атырауской области. На кадрах видно, как люди кидались камнями. Также слышны крики и звук бьющегося стекла, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: