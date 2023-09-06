Фонд медстрахования выявил клиники, которые "выдавали" лекарства умершим

Согласно данным Фонда медицинского страхования, одна из медорганизаций приписала 52 стоматологические услуги одному и тому же человеку за один раз. Выяснилось это во время проверки, сообщает Zakon.kz.

И это не единственный случай, когда больницы или поликлиники "пытаются нажиться с помощью подобного рода махинаций", утверждает КТК.

"Мы выявляем ряд резонансных случаев, когда одному пациенту за день оказано более пятидесяти двух стоматологических услуг на 52 зуба. Имеются резонансные случаи, когда умершим пациентам выдаются лекарственные препараты и оказываются услуги в рамках системы ОСМС". Зампредседателя правления НАО "Фонд медицинского страхования" Ильяс Мухамеджанов

При этом количество частных клиник, которые стали оказывать медуслуги в рамках обязательного медстрахования, за 4 года выросло в два раза. Как и объем финансирования медицинской помощи за счет взносов по ОСМС. Если в 2019 году эта цифра была равна 1 трлн 200 млрд тенге, то сегодня это 2,5 трлн. При этом случаи с приписками услуг наглядно показывают, что далеко не все деньги, которые казахстанцы отчисляют в Фонд медстрахования, расходуют на реальную медицинскую помощь.

Между тем 31 июля Министерство здравоохранения РК заявило о том, что распространяемая в соцсетях информация, будто в Казахстане выписывали бесплатные лекарства умершим пациентам, является фейком.