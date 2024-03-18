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Клиника прикрепила к себе умерших и переехавших казахстанцев в Астане, заявили в ФСМС

Клиника прикрепила к себе умерших и переехавших казахстанцев в Астане, заявили в ФСМС, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 21:26 Фото: pixabay
За счет незаконного прикрепления к себе 16 тыс. граждан столичная поликлиника "приписала" услуги более чем на 100 млн тенге, заявили в Фонде социального медицинского страхования. Начаты судебные разбирательства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 18 марта Фонд социального медицинского страхования, в ходе мониторинга эксперты выявили ряд крупных нарушений использования средств ОСМС и ГОБМП.

"В результате данной работы фондом обнаружено, что частная поликлиника в Астане незаконно прикрепила к себе около 16 тыс. граждан, из которых свыше 13 тыс. – дети. Прикрепление совершено без ведома этих лиц или их законных представителей, для того чтобы получить финансирование от Фонда социального медицинского страхования", – говорится в сообщении.

В ФСМС пояснили, что всем поликлиникам начисляется базовая оплата в размере 1617,64 тенге в месяц за каждого прикрепленного к ним жителя из средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. По возрастному коэффициенту прикрепленного населения сумма регулируется индивидуально по каждой поликлинике. В результате данная клиника получала от государства порядка 1800 тенге в месяц за каждого прикрепленного.

"К данной поликлинике было прикреплены люди, которые выехали за границу на постоянное или временное проживание. Также были граждане, проживающие в других регионах Казахстана. Имелись жалобы от жителей о том, что они никогда не обращались в столичную поликлинику, но получили сообщения от 1414 о получении медуслуг, что возмутило их и ввело в замешательство", – отмечается в пресс-релизе.

В Фонде также сообщили, что помимо гарантированных выплат, поликлиника предъявляла на оплату в системе ОСМС фактически не оказанные услуги за 16 тыс. граждан, то есть имеют место так называемые "приписки". Более того, выявлены факты "оказания" медицинских услуг детям, дата смерти которых зафиксирована 5–10 лет назад.

"В результате столичная поликлиника "приписала" свыше 33 тыс. услуг на общую сумму свыше 100 млн тенге. По данному факту материалы были переданы в правоохранительные органы. В настоящее время в специализированном экономическом суде города Астаны ведется судебное разбирательство между Фондом социального медицинского страхования и столичной поликлиникой", – заключили в ФСМС.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в Мажилисе 18 марта 2024 года рассказала о многочисленных фактах нарушений финансовой дисциплины, хищений и необоснованных выплат заработной платы и премий в системе ОСМС. 

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