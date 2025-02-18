Полицейским удалось удержать постоялицу гостиницы в Уральске от прыжка с третьего этажа

Фото: pixabay

В полицию поступил тревожный вызов из одной из гостиниц города Уральска. Немедленно на место происшествия выехали Турарбек Какимоллаев, Ержан Конысбаев и Замир Иржигитов, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на место, полицейские обнаружили девушку, сидящую на подоконнике и намеревающуюся спрыгнуть.

"Сотрудники полиции мгновенно приняли меры для обеспечения ее безопасности и возвращения в здание гостиницы. После успешного спасения ей оказали необходимую помощь и передали родственникам. Согласно заключению экспертизы, девушка была пьяна", – рассказали в полиции. Ранее сообщалось, что девочка-подросток выпала из окна многоэтажки в Астане.

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