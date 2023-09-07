В Хромтау полицейский спас женщину, которая хотела спрыгнуть с пятого этажа
Фото: polisia.kz
6 сентября около 20:00 на канал 102 поступило сообщение о том, что неизвестная женщина хочет спрыгнуть из окна пятого этажа. На место происшествия прибыли участковые, которые недавно заступили на очередное дежурство, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, трое участковых инспекторов полиции, долго не раздумывая, поднялись на крышу, откуда и провели беседу, успокаивая женщину. В свою очередь она плакала и просила оставить ее в покое.
"В этот момент капитан полиции Райымбек Онгарбаев, рискуя своей жизнью, с крыши перелез на балкон и спас женщину", – говорится в сообщении.
В настоящее время все обстоятельства выясняются.
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