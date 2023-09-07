Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Хромтау полицейский спас женщину, которая хотела спрыгнуть с пятого этажа

полицейский спас женщину Фото: polisia.kz
6 сентября около 20:00 на канал 102 поступило сообщение о том, что неизвестная женщина хочет спрыгнуть из окна пятого этажа. На место происшествия прибыли участковые, которые недавно заступили на очередное дежурство, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, трое участковых инспекторов полиции, долго не раздумывая, поднялись на крышу, откуда и провели беседу, успокаивая женщину. В свою очередь она плакала и просила оставить ее в покое.

"В этот момент капитан полиции Райымбек Онгарбаев, рискуя своей жизнью, с крыши перелез на балкон и спас женщину", – говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Караганде военный спас пятилетнего ребенка и кошку из горящей квартиры.

Елена Беляева
Хромтау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Токаев со студентами
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления