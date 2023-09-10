Торговый дом горел в Экибастузе
Фото: ДЧС Павлодарской области
В Экибастузе загорелся торговый дом MAXI MALL, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о пожаре поступило 10 сентября в 08:00.
"На место возгорания незамедлительно выехали 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Выяснилось, что на 3-м этаже в бутике детской одежды и игрушек произошел пожар на площади 50 кв. м, также было обнаружено горение вещей в бутике женского белья на площади 7 кв. м. Общая площадь горения – 57 кв. м".ДЧС Павлодарской области
Пожарные эвакуировали четыре человека. Жертв и пострадавших нет.
В 09:08 пожар был ликвидирован. Предварительная причина возгорания устанавливается.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript