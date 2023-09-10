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Торговый дом горел в Экибастузе

пожар MAXI MALL Фото: ДЧС Павлодарской области
В Экибастузе загорелся торговый дом MAXI MALL, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило 10 сентября в 08:00.

"На место возгорания незамедлительно выехали 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Выяснилось, что на 3-м этаже в бутике детской одежды и игрушек произошел пожар на площади 50 кв. м, также было обнаружено горение вещей в бутике женского белья на площади 7 кв. м. Общая площадь горения – 57 кв. м".ДЧС Павлодарской области

Пожарные эвакуировали четыре человека. Жертв и пострадавших нет.

В 09:08 пожар был ликвидирован. Предварительная причина возгорания устанавливается.

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