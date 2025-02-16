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Происшествия

Часть навесного потолка обвалилась в час пик в популярном торговом центре в Экибастузе

часть кровли обвалилась в час пик в популярном торговом центре в Экибастузе, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 18:42 Фото: pixabay
В социальной сети распространилось видео о том, что в торговом центре Maxi Mall частично обрушился потолок, сообщает Zakon.kz.

На видео очевидец рассказала о том, что обломки упали на столики, находящиеся на верхнем этаже. Люди, по ее словам, "бежали как потерпевшие".

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

"В г. Экибастузе в одном из торговых домов по ул. М.Ауэзова произошло обрушение навесного потолка на площади 150 кв. м. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет". Заместитель начальника ПЧ-6 ДЧС Павлодарской области Асхат Амангельдиев

Ранее сообщалось, что людей экстренно эвакуировали из торгового центра в Таразе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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