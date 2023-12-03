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Из-за пожара в доме огнеборцы Усть-Каменогорска эвакуировали 80 человек

Из-за пожара в доме эвакуировали 80 человек огнеборцы Усть-Каменогорска Фото: ДЧС ВКО
Из-за пожара в подсобном помещении девятиэтажного жилого дома в Усть-Каменогорске эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей, сообщает Zakon.kz.

В Усть-Каменогорске произошла экстренная эвакуация в связи с возгоранием в жилом доме. 

О пострадавших на данный момент не сообщается. Пожар был ликвидирован расчетом пожарной-спасательной части.

"Прибывшими пожарными подразделениями был обнаружен идущий из подъезда густой дым с выделением токсичных веществ. Врачами Центра медицины катастроф произведен осмотр эвакуированных. Всего в тушении было задействовано 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – сообщает пресс-служба ДЧС ВКО. 

Накануне произошел пожар в Степногорске: детей двух и семи лет спасли от огня в горящей квартире многоэтажки. 

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