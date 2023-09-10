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Подросток, упавший между многоэтажками в Актау, пришел в себя

палата Фото: freepik
После двухдневной комы 17-летний подросток пришел в сознание. Однако его состояние, как отмечают врачи, остается тяжелым. Прогнозов пока не дают, сообщает Zakon.kz.

17-летний подросток, которого поздно вечером 8 сентября доставили в областную детскую больницу после падения с крыши многоэтажки, уже дышит самостоятельно.

"Состояние ребенка все еще остается тяжелым, но стабильным. Он вышел из комы. Его сняли с аппарата ИВЛ, дышит уже сам. О прогнозах говорить пока рано", – говорит врач-реаниматолог многопрофильной детской больницы Мангистауской области Мереке Бекбаев.

Напомним, инцидент произошел 8 сентября. Подросток вместе с друзьями бегал по крыше недостроенной многоэтажки и наступил на пенопласт, который был уложен на крыше между двумя домами. Веса подростка он не выдержал. Мальчик упал с высоты седьмого этажа между домов. Достать ребенка помогли спасатели. Пострадавший был доставлен в областную детскую больницу, где несколько дней провел в коме 2-й степени.

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Кирилл Александров
Актау Мангистауская область
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