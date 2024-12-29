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#Крушение самолета в Актау
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Общество

20-летний пассажир разбившегося под Актау самолета пришел в себя

медицина, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 11:25 Фото: pixabay
20-летний Ринат Асанов из Кыргызстана, получивший тяжелые травмы в результате авиакатастрофы в Актау, пришел в сознание, сообщает Zakon.kz.

Сейчас молодой человек находится в Мангистауской областной больнице, где также проходят лечение еще два его соотечественника. Ранее в Актау прибыли их родственники, а также спасатели и медицинские работники МЧС КР.

Как сообщили в ведомстве, они приложат все усилия для возвращения пострадавших граждан Кыргызстана на Родину до Нового года.

"По данным врачей, состояние двух других пострадавших остается стабильным, но они продолжают нуждаться в медицинском наблюдении. Работа ведется в тесном сотрудничестве с МЧС Казахстана и Азербайджана. Мероприятия проводятся под личным контролем президента Кыргызстана Садыра Жапарова", – отметили в МЧС КР.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в небе над Российской Федерацией и смог аварийно сесть под Актау лишь благодаря профессионализму пилотов.

Во время телефонного разговора с Алиевым Путин принес извинения за трагический инцидент с самолетом AZAL.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Андрей Дюсупов
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