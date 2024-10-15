Мужчина скончался в больнице после избиения в ночном клубе Лисаковска

В Казнете распространилось видео, на котором запечатлен момент избиения мужчины в одном из ночных клубов города Лисаковска Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Наша газета", драка произошла около 5:00 утра в караоке-клубе Лисаковска в субботу, 12 октября. На кадрах видно, что двое посетителей ночного клуба вступили в словесный конфликт, который быстро перерос в избиение погибшего. Избитого 41-летнего мужчину доставили в больницу. К сожалению, спасти его не удалось. Он умер сегодня, 15 октября.



Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в ДП Костанайской области.





"По факту причинения телесных повреждений в одном из увеселительных заведений города Лисаковска, повлекших смерть человека, полицейскими начато досудебное расследование (ст. 106 ч. 3 УК). 22-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и судом Лисаковска санкционирован его арест. Проводятся все необходимые следственные мероприятия", – сообщили в полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Массовая драка произошла в КазНУ.

