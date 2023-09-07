Кастрация и пожизненный срок: бывший военнослужащий Актау проиграл апелляцию

Военнослужащий из Актау, которого в начале августа приговорили к пожизненному заключению и принудительной кастрации за изнасилование дочери, проиграл апелляционные слушания жалобы, сообщает Zakon.kz.

Военный суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего военнослужащего, которого осудили в начале августа по нескольким статьям за насилие над 11-летней дочерью. Как рассказала адвокат осужденного, Ажар Абдил, приговор в суде оставили в силе, жалобу без рассмотрения. Об этом пишет Лада.

Как стало известно 1 августа, в Астане военный суд приговорил бывшего военнослужащего из Актау к пожизненному заключению и кастрации за насилие над 11-летней девочкой, его дочерью.

Мужчину признали виновным в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 120 ("Изнасилование малолетней"), частью 4 статьи 121 ("Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней") и частью 3 статьи 124 ("Развращение малолетней") УК РК.