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Кастрация и пожизненный срок: бывший военнослужащий Актау проиграл апелляцию

Кастрация и пожизненный срок: бывший военнослужащий Актау проиграл апелляцию Фото: Zakon.kz
Военнослужащий из Актау, которого в начале августа приговорили к пожизненному заключению и принудительной кастрации за изнасилование дочери, проиграл апелляционные слушания жалобы, сообщает Zakon.kz.

Военный суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего военнослужащего, которого осудили в начале августа по нескольким статьям за насилие над 11-летней дочерью. Как рассказала адвокат осужденного, Ажар Абдил, приговор в суде оставили в силе, жалобу без рассмотрения. Об этом пишет Лада.

Как стало известно 1 августа, в Астане военный суд приговорил бывшего военнослужащего из Актау к пожизненному заключению и кастрации за насилие над 11-летней девочкой, его дочерью.

Мужчину признали виновным в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 120 ("Изнасилование малолетней"), частью 4 статьи 121 ("Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней") и частью 3 статьи 124 ("Развращение малолетней") УК РК.

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Астана Актау Мангистауская область
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