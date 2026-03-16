Происшествия

Ребенок получил травму во время игры на детской площадке в Актау

ребенок пострадал на детской площадке в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 18:15
В выходные во дворе дома в Актау восьмилетний мальчик пострадал на детской площадке. Во время игры на футбольном поле на него упала часть железного ограждения, сообщает Zakon.kz.

Мама мальчика Асемгуль Насиполлы рассказала Lada.kz, что ребенка повторно осмотрели в больнице, но им пришлось написать отказ от госпитализации из-за семейной ситуации – отец работает, а дома находятся еще несколько детей.

Отмечается, что через три дня ребенку планируют сделать повторный рентген, чтобы проверить, как срастается кость.

"Если перелом не начнет заживать правильно или кость сместится, может понадобиться операция. В этом случае, по словам врачей, мальчику могут установить специальные спицы для фиксации кости", – говорит Асемгуль Насиполла.

Родители мальчика надеются, что перелом заживет без хирургического вмешательства.

Также стало известно, что родители пострадавшего написали заявление в полицию по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что подросток пострадал в бане Каскелена.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
