Попытку школьника отравиться таблетками прокомментировали в облУО

В управлении образования Алматинской области начали расследовать обстоятельства, которые привели к попытке четвероклассника покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

Случай, когда десятилетний школьник попытался отравиться медикаментами после травли и издевательств в школе, прокомментировали в управлении образования. Педагоги сообщили, что начали расследование всех обстоятельство дела. Об этом пишет KazInform.

"Рабочая группа уже начала поверку, будет проводить все необходимые расследования. Одновременно с этим проводятся профилактические мероприятия среди учащихся всех школ Алматинской области. Наша цель - создать безопасную и поддерживающую среду для всех детей, где они могут получать качественное образование и развиваться", – сообщили в управлении образования.

В ведомстве отметили, что 11 сентября школьник уже был на уроках, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее из социальных сетей стало известно, что 10-летний ученик одной из школ Алматинской области совершил попытку суицида после того, как его в школе подвергли травле и издевательствам.