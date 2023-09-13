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Аймагамбетов о попытке суицида школьника из-за буллинга: Нужно усилить работу психологов

Необходимо усилить психологическую службу в школах: Аймагамбетов о буллинге школьника в Алматы Фото: zakon.kz
Мажилисмен, бывший министр образования Асхат Аймагамбетов высказался о попытке суицида ученика начальных классов в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Журналисты напомнили мажилисмену случай, когда четвероклассник в Алматы, ставший жертвой травли со стороны одноклассников, предпринял попытку самоубийства. Мать пострадавшего ребенка заявила, что директор школы, предложивший компенсацию в размере 200 тысяч тенге, пытался "замять дело". Эти обвинения вызвали волну возмущения в обществе.

"Сейчас, насколько знаю, комиссия работает. Необходимо разобраться здесь. Если то, о чем говорите, подтверждается, то это уже Уголовный кодекс. Необходимо беспристрастное и четкое расследование, и надо принять жесткие меры в отношении всех тех, кто виноват в этой чрезвычайной ситуации", – ответил Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что проблема буллинга и защиты прав детей – проблема комплексная.

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"Мы много лет подряд поднимали вопрос по тому, чтобы обеспечить школы достаточным количеством психологов. Некоторые коллеги говорили, что дети не ходят к психологам. Ничего подобного. Сейчас дети другие, они нормально воспринимают психологов и нуждаются в этой помощи. Нам необходимо усилить психологическую службу. А на сегодняшний день на одного психолога приходится по 1000-1500 детей. Это физически невозможно. Сейчас мы поставили вопросы перед правительством, чтобы дать дополнительные штаты психологов, совершенствовать их систему подготовки повышения квалификации", – резюмировал депутат.

Мажилисмен считает, что борьбу с буллингом в школах можно укрепить, внеся изменения в законодательство.

"Сейчас мы готовим законопроект, который позволяет решать проблемы лудомании, прав детей, занятости детей. Есть дети с девиантными поведением. Как правило, они не охвачены ни кружками, ни секциями. Родители с более высоким социальным статусом, как правило, имеют определенное образование и информацию, и они записывают своего ребенка на пять-шесть секций. А есть родители, чьи дети в сложной ситуации, которые ведут асоциальный образ жизни, где-то в розыске или больны алкоголизмом. Определенная часть днем и ночью работает, просто не знает, что можно записать ребенка на секции и кружки, поэтому мы внесли поправки", – пояснил Асхат Аймагамбетов.

В Павлодаре участники избиения подростка стали жертвами буллинга. Павлодарского депутата требуют привлечь к ответственности за оглашение персональных данных несовершеннолетних. Родители и их дети – участники громкого избиения подростка – подвергаются жесточайшей травле. Звонки с угрозами поступают, в том числе, из других стран. 

Ранее министр просвещения высказался по поводу буллинга и смертей среди школьников. Он заявил, что случаи буллинга участились среди подростков школьного возраста.

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