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Попытку суицида школьника из Алматинской области прокомментировали в Минпросвещения

Попытку суицида школьника из Алматинской области прокомментировали в Минпросвещения Фото: akorda.kz
11 сентября 2023 года стало известно, что школьник из Алматинской области решился на суицид. На следующий день в Министерстве просвещения сообщили Zakon.kz о том, что по инциденту с десятилетним мальчиком создана рабочая группа.

В ведомстве уточнили, что ситуация находится на контроле Комитета по охране прав детей Минпросвещения.

"По данному случаю создана рабочая группа. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в школу, где обучается ребенок, в оперативном порядке выехали представители министерства просвещения, руководство управления образования Алматинской области".Пресс-служа Минпросвещения РК

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что накануне был принят Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечению их прав и благополучия, который направлен на эффективную профилактику детского насилия и суицида.

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Днем ранее, 11 сентября, сообщалось, что в поселке Бесагаш Алматинской области 10-летний мальчик написал предсмертную записку, выпил пачку аспирина и лег спать. Школьника в тяжелом состоянии нашла его мать, которая вызвала скорую помощь.

В полиции уточнили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела.

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