Общество

Людей похищали и "вешали" на них кредиты: имущество на 2,7 млрд тенге арестовано у крупной ОПГ

Заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, суд, зал суда, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:27 Фото: Zakon.kz
Прокуроры Акмолинской области расследовали дело в отношении организованной преступной группы (ОПГ), которая похищала социально уязвимых граждан и оформляла на их имена крупные банковские кредиты, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе региона 2 сентября рассказали, что в ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны.


"Среди них – сотрудник центрального аппарата Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также работники ряда банков (Kaspi Bank, Forte Bank, Евразийский Банк, Jusan bank), при участии которых на протяжении более пяти лет совершены мошеннические действия. Жертвами преступлений стали 348 граждан республики, ущерб составил 3,7 млрд тенге", – сказано в сообщении.

Следствие выявило имущество, приобретенное на преступные деньги: квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили, крупные суммы наличных. Общая стоимость изъятого – 2,7 млрд тенге.

"Все участники группы задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время уголовное дело передано на ознакомление участникам уголовного процесса, окончательную точку в деле поставит суд", – сообщили в прокуратуре.

Прокуратура напоминает: будьте бдительны и не доверяйте мошенникам!

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
