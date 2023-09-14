КНБ задержал казахстанца, подозреваемого в даче взятки за покровительство незаконной миграции

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана продолжают выявлять и пресекать незаконную миграцию иностранных граждан на территории страны, сообщает Zakon.kz.

По данным КНБ, 9 сентября 2023 года оперативниками ДКНБ по Актюбинской области задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в даче взятки должностному лицу за общее покровительство функционирования незаконной миграции.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"По предварительным данным, задержанный занимался привлечением иностранных работников к трудовой деятельности в республике без соответствующего разрешения. В качестве предмета взятки изъяты денежные средства в сумме 400 тыс. тенге", – говорится в сообщении, распространенном 14 сентября.

В комитете уточнили, что досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 367 ("Дача взятки, совершенная в значительном размере") УК РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК