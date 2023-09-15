Наказать виновных в трагической гибели трехлетнего ребенка требуют жители Алматинской области
Как сообщает "Первый канал Евразия", выразить соболезнования потерявшей ребенка семье пришли сотни людей. Многие из них считают гибель мальчика последствием халатности и требуют, чтобы виновников происшествия наказали по всей строгости закона. Сельчане в шоке от того, что работники детского сада ни разу не обратили внимание на открытый люк прямо рядом с игровой площадкой.
"Детский сад, сами люди сработали неграмотно. Если с ребенком такое случилось, почему они не вызвали скорую, почему не вызвали полицию? Все в поселке удивлены, почему были открыты люки канализации", – говорят местные жители.
К обстоятельствам происшествия много вопросов: предстоит выяснить, почему был открыт люк и где в это время были воспитатели детсада. О том, что ребенок пропал, работники дошкольного учреждения узнали лишь во время переклички. Мать погибшего мальчика Акбота Саткынбаева требует объективного расследования.
"По словам работников детского сада, люк канализации был закрытым. Но я не поверила. Тогда мне показали заваренную крышку. На самом деле колодец закрыли позже. Говорят, ребенок пролежал там около двух часов. Когда он пропал, его там искали, но сразу не нашли".Акбота Саткынбаева
В районном отделе образования уже подтвердили, что несчастный случай произошел из-за халатности. По видео с камер наблюдения стало ясно, что в тот момент дети находились без присмотра. После инцидента работники детсада не сразу вызвали скорую помощь и полицию, а самостоятельно достали мальчика из канализационного колодца и отвезли в больницу, где его уже не смогли спасти.
В областном департаменте полиции сообщили, что проводят следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для объективного и полного исследования всех обстоятельств инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Заведующую детсада, воспитателя и ее помощницу уволили.
13 сентября в селе Кырбалтабай произошел трагический случай – трехлетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Медики пытались спасти жизнь ребенка, но безуспешно.