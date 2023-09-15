Наказать виновных в трагической гибели трехлетнего ребенка требуют жители Алматинской области

Прощание с трехлетним мальчиком, упавшим в открытый канализационный люк, прошло в селе Кырбалтабай Алматинской области. Местные жители настаивают на справедливом наказании для тех, по чьей вине произошел несчастный случай, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "Первый канал Евразия", выразить соболезнования потерявшей ребенка семье пришли сотни людей. Многие из них считают гибель мальчика последствием халатности и требуют, чтобы виновников происшествия наказали по всей строгости закона. Сельчане в шоке от того, что работники детского сада ни разу не обратили внимание на открытый люк прямо рядом с игровой площадкой.

"Детский сад, сами люди сработали неграмотно. Если с ребенком такое случилось, почему они не вызвали скорую, почему не вызвали полицию? Все в поселке удивлены, почему были открыты люки канализации", – говорят местные жители.

К обстоятельствам происшествия много вопросов: предстоит выяснить, почему был открыт люк и где в это время были воспитатели детсада. О том, что ребенок пропал, работники дошкольного учреждения узнали лишь во время переклички. Мать погибшего мальчика Акбота Саткынбаева требует объективного расследования.



"По словам работников детского сада, люк канализации был закрытым. Но я не поверила. Тогда мне показали заваренную крышку. На самом деле колодец закрыли позже. Говорят, ребенок пролежал там около двух часов. Когда он пропал, его там искали, но сразу не нашли". Акбота Саткынбаева

В районном отделе образования уже подтвердили, что несчастный случай произошел из-за халатности. По видео с камер наблюдения стало ясно, что в тот момент дети находились без присмотра. После инцидента работники детсада не сразу вызвали скорую помощь и полицию, а самостоятельно достали мальчика из канализационного колодца и отвезли в больницу, где его уже не смогли спасти.



В областном департаменте полиции сообщили, что проводят следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для объективного и полного исследования всех обстоятельств инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Заведующую детсада, воспитателя и ее помощницу уволили.

13 сентября в селе Кырбалтабай произошел трагический случай – трехлетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Медики пытались спасти жизнь ребенка, но безуспешно.

