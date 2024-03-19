300 сельчан вышли на поиски трехлетней девочки в Алматинской области

В селе Куш Алматинской области с 17 марта 2024 года разыскивают пропавшую без вести трехлетнюю девочку. К поискам уже присоединились местные жители, сообщает Zakon.kz.

Мать девочки обратилась в полицию вечером 17 марта. Женщина заявила, что ее трехлетняя дочь ушла из дома после обеда, но так и не вернулась.

По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока.

В акимате Енбекшиказахского района уточнили, что к поискам пропавшего ребенка присоединились местные жители.

"В общем задействовано около 300 человек", – подчеркнули в ведомстве.

Факт о пропаже несовершеннолетней незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции.