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300 сельчан вышли на поиски трехлетней девочки в Алматинской области

300 сельчан вышли на поиски трехлетней девочки в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 11:48 Фото: скриншот видео/Instagram/enbekshikazakh_audan_akimdigi
В селе Куш Алматинской области с 17 марта 2024 года разыскивают пропавшую без вести трехлетнюю девочку. К поискам уже присоединились местные жители, сообщает Zakon.kz.

Мать девочки обратилась в полицию вечером 17 марта. Женщина заявила, что ее трехлетняя дочь ушла из дома после обеда, но так и не вернулась.

По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока.

В акимате Енбекшиказахского района уточнили, что к поискам пропавшего ребенка присоединились местные жители.

"В общем задействовано около 300 человек", – подчеркнули в ведомстве.

Факт о пропаже несовершеннолетней незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции.

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